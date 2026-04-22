El presidente encargado del Congreso de la República del Perú, Fernando Rospigliosi, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene realizando el pago correspondiente a los contratos firmados para la adquisición de aviones destinados a la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

El anuncio fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, en medio de la controversia política generada por la postergación de la compra de aeronaves militares.

“El Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la FAP”, escribió el legislador.

El Ministerio de Economía está efectuando hoy el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la @fapperu — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 22, 2026

Pago se realizaría tras firma de contratos el 20 de abril

De acuerdo con la declaración de Rospigliosi, el desembolso corresponde a compromisos asumidos previamente mediante dos contratos firmados el lunes 20 de abril.

Este anuncio se produce en un contexto marcado por cuestionamientos a la decisión del Ejecutivo de postergar la compra de aviones caza F-16, lo que generó tensiones entre el Gobierno y sectores políticos.

Asimismo, el tema ha provocado la renuncia de altos funcionarios del Ejecutivo y pronunciamientos de congresistas que evalúan medidas como censura o vacancia presidencial.

Compra de aeronaves militares

La adquisición de aviones para la Fuerza Aérea del Perú se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político, luego de que el presidente José María Balcázar recomendara postergar el pago y trasladar la decisión al próximo gobierno.

Diversos parlamentarios han cuestionado dicha postura, señalando que los acuerdos adoptados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional deben cumplirse por tratarse de decisiones vinculadas a la seguridad nacional.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial confirmando el estado del pago mencionado por el titular del Parlamento.