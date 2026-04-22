Luego de la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa tras la postergación de la compra de los aviones de combate F-16, el congresista Jorge Montoya criticó la decisión del Ejecutivo y responsabilizó al presidente de la República, José María Balcázar, a quien señaló por presuntamente “incumplir” sus funciones como jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

“Se ha reunido el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ya hace tiempo; tomaron esa decisión, el presidente tiene que cumplirla simplemente, él preside ese concepto, está incumpliendo sus funciones”, señaló.

De acuerdo con Montoya, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Balcázar “debería cumplir con mayor razón” los acuerdos del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. “Esto lo vamos a analizar; de repente es necesario vacarlo”, añadió.

“En este momento, cualquier solución puede darse para salir de esta estolladera en que estamos. Vamos a conversar, no hemos conversado nada, cada uno está en sus labores de representación. Cuando nos reunamos, ahí podremos hablar; no puedo adelantar opinión”, indicó.

El parlamentario sostuvo que la situación debe ser evaluada por el Congreso, por lo que no descartó una eventual censura e incluso la posibilidad de una vacancia presidencial, aunque precisó que aún no existe una posición de consenso dentro de su bancada Honor y Democracia.

Ilich López anuncia que impulsará censura contra el presidente Balcázar

El tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, Ilich López, advirtió que no debe sorprender que se plantee una censura contra el presidente José María Balcázar, en medio de la crisis política generada por la postergación de la compra de aviones de combate F-16.

El legislador se pronunció a través de sus redes sociales, donde cuestionó la conducción del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.

“¡Que no resulte extraño que alguien plantee la censura de Balcázar por afectar a la seguridad nacional!”, escribió López en su cuenta en X.

Asimismo, indicó que la crisis actual se origina por discrepancias en decisiones estratégicas vinculadas a la defensa nacional.

“La crisis se origina por discrepancias en materia de seguridad nacional, un asunto que —como hemos señalado reiteradamente— debe ser prioridad absoluta del Estado”, señaló.

La seguridad nacional no se negocia!!! Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial. He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el… — Ilich López (@ilichlopez2025) April 22, 2026