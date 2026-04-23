El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sesionó ayer para evaluar distintos escenarios ante la difícil coyuntura, entre ellos la posible convocatoria a elecciones complementarias debido a las fallas logísticas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), propuesta de Rafael López-Aliaga (Renovación Popular).

Integrantes

La decisión, que mantiene en vilo al país, está en manos de los cinco magistrados del JNE.

Su presidente es el juez supremo Roberto Burneo Bermejo, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema como su representante para el periodo 2024-2028. En el sector público trabajó en el Ministerio de Justicia, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Ministerio de la Producción, entre otros.

El pleno del JNE lo completan otros cuatro miembros, entre ellos, Martha Maisch Molina, fiscal suprema provisional. La Junta de Fiscales Supremos la designó representante del Ministerio Público en diciembre de 2023. Cuenta con experiencia como fiscal adjunta Suprema Titular encargada del Centro de Asuntos Interculturales, Rondas y Comunidades Campesinas.

En representación del Colegio de Abogados de Lima, para el periodo 2026-2030, está el jurista Gunther Gonzales Barrón. Fue funcionario en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y juez supremo provisional en la Sala Civil de la Corte Suprema.

Cabe mencionar que un juzgado especializado de familia de Lima admitió –en diciembre de 2023– una denuncia en su contra por presunta violencia psicológica, presentada por su esposa.

Rubén Torres Cortez es el representante, desde 2024, de las facultades de Derecho de universidades públicas. Fue decano en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y tiene cerca de tres décadas como docente.

Finalmente, como representante de las universidades privadas está Aaron Oyarce Yuzzelli, electo en 2023. Antes postuló al proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso.