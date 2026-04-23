El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó que el Ministerio Público requirió la detención preliminar del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como de los funcionarios José Samamé y Juan Fang.

La medida busca recabar información sobre supuestas irregularidades detectadas durante las elecciones del 12 de abril.

Según explicó, la investigación comprende presuntos delitos de colusión ilegal, omisión de deberes y delitos electorales. Indicó que se revisan contratos relacionados con el transporte de material electoral.

El titular del Ministerio Público señaló que existirían indicios de una posible concertación para beneficiar a empresas sin capacidad operativa.

“Se presume que en algunos contratos realizados por la ONPE se habría incurrido en una supuesta concertación para defraudar al Estado. Se tiene que determinar la responsabilidad tanto de la empresa como de los funcionarios de la ONPE”, expresó para Canal N.

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