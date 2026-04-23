Ante las irregularidades detectadas durante la jornada electoral del domingo 12 de abril y el pedido de diferentes líderes políticos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa la posibilidad de realizar elecciones complementarias en Lima Este y Oeste.

DETALLES

Desde ayer por la mañana, el JNE sesiona de forma permanente para determinar qué acción tomar.

Uno de los escenarios que se evalúa, es convocar a elecciones complementarias en los distritos que fueron afectados por la entrega tardía de material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la no instalación de mesas.

Precisamente, ayer por la mañana, Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, asistió ayer a la sede del JNE para “actividades finales y coordinaciones de la segunda vuelta”.

En las elecciones del 12 de abril se detectaron una serie de irregularidades. (Foto :GEC)

REACCIONES

Ante la posibilidad de elecciones complementarias, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) llamó a una movilización si dicha medida se concreta.

“No lo vamos a tolerar, llamamos a las fuerzas patrióticas democráticas, al pueblo rural, al pueblo andino a que se movilice”, dijo desde Cajamarca.

Para Alfonso López Chau (Ahora Nación) “el verdadero fraude” ocurriría si es que se anulan las elecciones o se convocan a complementarias. “Señor Burneo cumpla con su deber, el verdadero fraude está en marcha, no lo permitamos”, afirmó.

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) se mostró de acuerdo con elecciones complementarias, más no con la nulidad total de elecciones.

Por ese motivo, hizo un llamado al JNE para que actúe de forma responsable.

Mientras que Rafael Belaúnde (Libertad Popular) consideró que no existe razón ni marco legal para elecciones complementarias: “El impacto, producto de la ineptitud de la ONPE, no mueva la aguja”.