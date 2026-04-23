Yahaira Plasencia informó que la Prefectura de Lima le concedió garantías personales en contra de Magaly Medina, en medio del proceso legal que las enfrenta. La disposición busca prevenir presuntos actos de violencia psicológica denunciados por la cantante.

Mediante su cuenta de Instagram, Plasencia anunció la decisión de la autoridad y afirmó que se trata de un paso importante dentro de su defensa personal.

“ Hola chicos, me encuentro aquí con la doctora Keila. Estamos saliendo de Prefectura porque me han otorgado las garantías personales contra la señora Magaly Medina para que cese la violencia psicológica hacia mi persona ”, manifestó.

Asimismo, su abogada resaltó el alcance de la resolución y el posible precedente que podría marcar. “Estamos felices porque significa un gran logro que no tenemos por qué incitar y ser parte de violentar a una mujer a nivel nacional”.

La salsera también se refirió de manera breve al resultado del proceso administrativo, reafirmando su posición frente a este tipo de situaciones: “Ninguna mujer se lo merece. Gracias”.

El documento compartido por la artista en su cuenta de Instagram detalla que la autoridad evaluó que se cumplieron los requisitos legales para conceder las garantías, tras advertir una situación de riesgo y urgencia en su caso.

De acuerdo con el contenido de la resolución, se dispone declarar fundada la solicitud presentada por Yahaira Plasencia y ordenar que la parte denunciada cese cualquier acto que pueda afectar su integridad emocional y su tranquilidad.

Asimismo, el documento señala que, de no cumplirse lo dispuesto, podría configurarse el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, lo que habilitaría la adopción de acciones penales adicionales contra Magaly Medina.

También precisa que ambas partes pueden interponer los recursos de impugnación correspondientes en caso no se encuentren conformes con lo resuelto, de acuerdo con la normativa vigente sobre garantías personales.