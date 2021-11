El reconocido humorista Carlos Álvarez comunicó a sus seguidores que Willy Miguel Peralta Guillén, un hombre que enfrentó a una mujer policía con comentarios clasistas, le envió una carta notarial para que se rectifique por parodiarlo.

“Este señor me acaba de enviar una carta notarial para que me rectifique. No somos un programa periodístico, somos un programa de humor, donde se parodia la realidad de las cosas. No somos periodistas”, manifestó Álvarez. En este sentido, indicó que su programa busca “que se tome con una sonrisa todo lo que pasa en nuestro país”.

Carlos Álvarez usó sus redes sociales para anunciar que Willy Miguel Peralta Guillén le mandó una carta notarial por parodiarlo.

Como se recuerda, Peralta Guillén protagonizó el suceso antes mencionado dirigiéndose a la agente policial con expresiones como: “Soy de Lima, soy pituco y tengo clase”. Finalmente, el actor invitó al sujeto a su programa ‘La Vacuna del Humor’ “para que haga su descargo”.

“Enviaré esta carta notarial a mis abogados para que me den la asesoría legal para actuar de ahora en adelante”, puntualizó.

Sujeto se molesta y reclama a la Policía por papeleta: “Soy de Lima, soy pituco, tengo clase y nivel”. Video: Twitter

VIDEO RECOMENDADO:

Se quebró en vivo. https://www.americatv.com.pe/