Como ya es una tradición, conocidas figuras de la televisión como Yahaira Plasencia, Carlos Álvarez, Paula Manzanal, Denisse Dibós, Dany Rosales entre otros, disfrutaron del colorido espectáculo circense que ofrece la Chola Chabuca, este año en La Cúpula de Las Artes del Jockey Plaza.

Una de las más emocionadas fue la “Patrona de la Salsa”, pues durante su estadía en la carpa pudo reencontrarse con su hermana gemela “La Uchulú”, con quien pudo intercambiar tips para subir divertidos videos en las redes sociales y algunos secretos para tener suerte en el amor.

“Luego de tanto trabajo, por el lanzamiento del último tema, por fin me doy un descanso. Así que no lo dudé por un instante y me vine a relajar al circo. Y no saben, como me he reído y he disfrutado de todo el espectáculo. Pero lo más bonito, es que me reencontré con mi clon la bella ‘Uchulú’ y la Cholita. Qué más puedo pedir”, precisó la salsera entre risas.

Por su parte, Ernesto Pimentel agradeció la preferencia y el cariño de Yahaira Plasencia así como de todos los artistas que acudieron a su circo.

También indicó que La Uchulú es un gran aporte para “El Reventonazo de la Chola”, que sigue siendo liderando en su horario y el último sábado logró 11.6 puntos en el rating, ubicándose como el segundo programa más visto, después de Reinas del Show.

SIGUE EL CIRCO Y CELEBRA DIA DEL NIÑO

Debido al gran éxito de ‘Kausachun Bicentenario’, la ‘Chola Chabuca’ amplió los días para sus funciones de su show circense y después de celebrar este domingo 15 el Día del Niño, se quedará dos fines de semanas más a pedido del público.

“Es un honor que la gente nos acompañe día a día. Nuestra misión es la de entretener y sacarle una sonrisa. Les agradezco por la confianza y saben que en el circo cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad”, dijo la figura de televisión.

Asimismo, mencionó que están preparando un espectáculo muy especial, para su despedida en el circo, justo el tercer domingo de agosto que se celebra el Día del Niño en Perú.

