La conductora de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, se encuentra de vacaciones en Miami (Estados Unidos) y refirió que está muy feliz porque viene haciendo cosas que nunca antes se había atrevido hacer.

Tula Rodríguez reflexionó e indicó que la vida es solo una, por lo que hay que aprender a disfrutar las oportunidades que se presentan.}

“Sí tengo derecho, no lo hago nunca. He hecho cosas que en verdad no hacía antes y por eso estoy contenta porque me atreví, a la ‘michi’ con tanta tontería. La vida es una y hay que vivirla”, subrayó en videos que publicó en Instagram.

La conductora de televisión contó que ha viajado con su hija; y aseguró que volverá recargada de energías a Perú, luego de pasar momentos “locos” e inolvidables con muchas personas que quiere.

“Valentina también está feliz, feliz, estoy feliz. Además he hecho locuras. Sí, cosas que no hago normalmente, por ejemplo perforarme (oreja) y así mi hija quería”, dijo.

Cabe precisar que Tula Rodríguez se encuentra de vacaciones y se reincorporará la próxima semana al programa “En Boca de Todos”.

Vacuna contra el Covid-19

Como se recuerda Tula Rodríguez aprovechó su estadía en Estados Unidos para vacunarse contra el COVID-19, al igual que su hija.

Días atrás, la animadora expresó lo contenta que estaba de que por fin ambas estén protegidas contra esta letal enfermedad y agradeció a Dios ; aunque también se mostró nostálgica pues recordó a su madre, quien falleció luego de contagiarse de virus.

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO

Turismo espacial: ¿cumples con los requisitos para ir de viaje al espacio?