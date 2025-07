Mateo Garrido Lecca debuta este domingo a las 7:00 p. m. por América al frente de “La Subasta”, que marca su ingreso como conductor en la televisión en señal abierta. En su primer programa estará acompañado por dos madrinas de lujo: Verónica Linares y Rebeca Escribens.

“La Subasta” es un novedoso game show que combina intuición, estrategia y entretenimiento. Cada semana, dos familias se enfrentarán en una competencia llena de adrenalina, acompañadas por una celebridad invitada. Con un fondo inicial de dinero, los equipos deberán tomar decisiones estratégicas para adquirir misteriosas cajas cerradas, cuyo contenido y valor real solo será revelado después de ser compradas.

El objetivo: acumular la mayor cantidad de premios y alcanzar la gran subasta final, donde podrán competir por un premio de S/ 20,000, además de los objetos ganados durante el programa. “Todos los programas tienen veinte mil soles en juego al final, y durante el programa se regalan diferentes premios. La familia que saque más ventaja puede participar por los veinte mil , pero cualquiera se los puede llevar”, explica Mateo.

Mateo Garrido Lecca: “Estoy emocionadísimo”

“No siento nervios, no siento presión. La verdad que jugar en ‘La Subasta’ está divertida, las familias vienen con ganas de participar y las celebridades invitadas suman muchísimo. Estoy emocionadísimo de debutar en la pantalla chica en América”, dijo entusiasmado Garrido Lecca.

“La oportunidad que me están dando es incomparable y tener como primeras invitadas y madrinas de honor a Rebeca Escribens y Verónica Linares fue un lujo. Ambas me dieron la patadita de la suerte. Verónica fue más cuidadosa, Rebeca me dio con ganas, pero se lo agradezco porque vino desde el cariño”.

“No imaginé nunca hacer televisión., no porque yo no lo quisiera, sino porque uno a veces no se cree capaz de ciertas cosas, y piensas que la televisión es para la gente de tele, los que ya están ahí. Entonces, que se hayan fijado en mí y que hoy tenga este contacto con todos, con ellas, con la Chola, con mi tío Vílchez, toda la gente de América… Es una locura. Ahora somos colegas. Es muy emocionante”, agrega el conductor.