¿Se verán pronto? La modelo Jossmery Toledo estaría por encontrarse cara a cara con su futbolista extranjero Mariano Nagore, con quien mantiene un romance a distancia.

La expolicía comentó en el post de Instagram de Nagore un “Pronto” junto a un corazoncito. A lo que el futbolista le respondió con un emoji de un reloj de arena acompañado también de un corazón.

Y es que días atrás, la joven dio detalles de su relación y afirmó que le dice “mi amor” y que “todo empezó por un ‘like’”.

Jossmery Toledo emocionada por su “pronto” encuentro con futbolista Mariano Nagore. Foto: IG

“En realidad, (la relación ) inició porque me pareció lindo. Así no más no le di mi teléfono, le he dado recién, se ha ganado mi confianza para darle mi número”, contó en “En boca de todos”.

Además, en esa ocasión adelantó que ellos se encontrarían en Italia debido a que él no puede salir en Argentina debido a la pandemia del COVID-19.