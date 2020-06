Luego de que fuese víctima de difusión de imágenes privadas, la exagente de la Policía Nacional del Perú, Jossmery Toledo se pronunció a través de su cuenta de Instagram oficial sobre este tema.

“Hola a todos, quiero empezar agradeciendo sus mensajes de apoyo en estos momentos. Me siento mal, no puedo creer que esto me esté sucediendo”, así inicia el comunicado de Toledo, quien hace algunos días confirmó un romance con el futbolista de Alianza Lima, Jean Deza.

La modelo aseguró sentirse traicionada por quien empezó a difundir las imágenes. Según ella, se trataría de una expareja suya de hace 4 años.

"(...) lo que está mal es traicionar la confianza de alguien, sobre todo si se supone que esa persona es especial para ti. Lo que está mal es difundir material íntimo, eso es violencia de género y vulneración del derecho a la intimidad”, escribió.

Mensajes de Jossmery Toledo en Instagram.

Asimismo, realizó una crítica a los que están pendientes de dichas imágenes, pese a que esto signifique vulnerar su privacidad.

“Pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando mis imágenes y videos íntimos: Eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros”, añadió.

Finalmente, Jossmery Toledo reveló que “no se arrepiente de nada” debido a que concretaba su derecho a la sexualidad.

