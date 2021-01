El nuevo representante de la música urbana, Jota Benz sorprendió a propios y extraños al revelar un talento oculto en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’, quien además no descartó tatuarse el nombre de su pareja.

“Me gusta escribir poemas… Si me preguntan un pasatiempo, yo contesto que literal me puedo sentar en una mesa con un cafecito y me pierdo, eso me encanta, me gusta mucho”, confesó Jota Benz, quien se declaró un hombre romántico. Incluso aseguró que la canción que le trae buenos recuerdos es la balada ‘Hotel California’.

Como es bien conocido, a Jota le encantan los tatuajes y por eso contó que no tendría ningún inconveniente en tatuarse el nombre de la mujer que ama si así en algún momento lo desea.

“Siempre he dicho que los tatuajes son parte de mi historia. Si un día me tatuó el nombre de la persona con la que estoy es porque la considero parte de mi familia y parte importante para mí. Si lo quiero hacer, sí lo haría”, dijo muy seguro el guerrero.

También se animó a confesar que lo que más le gusta de su actual pareja Angie Arizaga, es “que tiene el corazón más bonito que conozco”, a pesar de que no lo demuestra “muy seguido”.

