Una nueva denuncia por paternidad en contra del hermano de Yahaira Plasencia, Jorge Plasencia, salió a la luz en el programa de Magaly Medina. El popular ‘Yorch’ es acusado por segunda vez de no hacerse cargo de su último hijo.

Según el informe de ‘Magaly TV, la firme’, Jorge Plasencia firmó a su hijo en octubre del año pasado; sin embargo, la madre del niño, Lady Riojas, asegura que hasta la fecha no se ha hecho cargo de los gastos del bebé.

Hermano de Yahaira Plasencia es denunciado por no hacerse cargo de su hijo. (Video: ATV)

“Me dijo que no quería saber nada, que ni le diga que él es su papá. Que no se iba a hacer responsable del niño, que no cuente con él para nada porque todo lo que estaba haciendo era un capricho, un capricho mío”, contó la joven ante las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, Lady Riojas sostuvo que Jorge Plasencia le exigió una prueba de ADN y le prometió que una vez confirmada su paternidad iba a devolverle todos los gastos que hizo durante su embarazo.

“Desde que nació el bebé solamente me ha dado para una vacuna que le tocaba cuando tenía dos meses el bebé. (...) No sé pues, de repente él pensará que yo tengo muchas cosas ¿no?”, señaló la joven.

Jorge Plasencia responde

Pese a la grave acusación en su contra, el hermano de la popular ‘Reina del totó’, Jorge Plasencia, no quiso declarar para las cámaras y solo atinó a defenderse a través de mensajes de WhatsApp.

“Yo me hago cargo del bebé, la mitad de las cosas, pues ella quiere que le dé todo. Que quiera hablar y hacer un show cag*** por no darle la razón en todo. Le dije vamos a conciliar, simplemente no quiere”, sostiene Jorge Plasencia.