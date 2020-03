Juan del Barrio: “Somos otros, pero el espíritu es el mismo”

El 26 de marzo de 1988, a los 42 años de edad falleció Miguel Abuelo, músico, cantante y uno de los referentes del rock argentino. Su partida dejó inconclusa la historia de Los Abuelos de la Nada, banda que se formó en 1967, pero no es hasta 1981 que vuelve a tomar fuerza para vivir épocas de gloria. 32 años después de la partida del líder, Los Abuelos están de vuelta, aunque algunos, ante la noticia, pongan mala cara y un gesto de desconcierto.

“Bueno es inevitable, ya sabíamos que iba a pasar esto”, dice Juan del Barrio, extecladista del grupo y uno de los que saca a flote el proyecto. “La idea del regreso nunca fue para reemplazar a nadie, porque ninguna persona puede ser reemplazada por otra, mucho más en el caso de Miguel. Nuestra misión es seguir con la idea que tenía él antes de morir, nos instó a seguir con la banda. Es otra realidad, otro momento, otros integrantes, pero el espíritu de Los Abuelos es siempre el mismo”, dice del Barrio.

¿Cómo surgió la idea de volver con Los Abuelos?

La idea siempre estuvo, pero por un motivo u otro no era posible. Esta vez el Gato Peralta (hijo de Miguel Abuelo) se puso en contacto con Juan Almada (Eureka Pop) que es nuestro productor y gracias a que logran un acuerdo se termina armando la gira que empieza en Lima (sábado 7 de marzo). Tocamos luego en Chile, siete provincias argentinas y terminamos en Buenos Aires el dos de mayo. Con la gira en la mano me involucraron al proyecto y dije que sí.

Con los años la figura de Miguel Abuelo se ha convertido en un mito...

Miguel es un referente importantísimo del rock, desde sus letras, las ideas que transmite como poeta y porsupuesto como músico. Él por distintos motivos tuvo una infancia dura y difícil, sin un padre, con la madre enferma de tuberculosis, y criándose de diferentes maneras como pudo, sin embargo, nada de esto atentó contra su capacidad de alimentarse de toda la literatura que se cruzó por delante suyo. No solamente eso, fue un tipo que tuvo que aprender a vivir en la calle, con mucha experiencia, con mucho mundo, toda esa cosa cultural pero en un envase callejero. eso le dio una impronta muy especial que atrajo a todo el mundo.

¿De tu amistad con Miguel con qué recuerdo te quedas?

Algo que me sirvió de su vida como artista, para aplicar en la mía, fue su audacia. La audacia de transmitir su arte, a toda prueba y pase lo que pase. Un tipo que no estaba dispuesto a resignar su arte. Esa personalidad siempre me impactó.

¿Gato Azul Peralta, hijo de Miguel Abuelo está listo para semejante reto?

Le tocó esta situación para la cual él no se siente aún preparado, pero con la confianza que todos le estamos dando y la preparación con la cuestión vocal que la ha perfeccionado mucho todo irá bien. Está jugándosela a ser uno de los cantantes del grupo, no hará todos los temas, cantará la mayoría de los que hacía Miguel.

Lima es una ciudad muy especial para Los Abuelos de la Nada...

Para nosotros debutar en Lima tiene doble valor, es el primer show de esta generación de Los Abuelos y además no hemos tocado en Lima hace más de 30 años por lo menos. Lamentablemente por la desaparición de Miguel no pudimos continuar nuestra relación con el resto de Latinoamérica, es la oportunidad que tenemos y estamos esperando con ansiedad ese momento.

¿En algún momento hablaron con Andrés Calamaro para que se uniera a esta pequeña gira?

Claro que sí, hemos hablado con todos. Andrés gustosamente lo haría, es probable que esté en mayo en nuestro último concierto en Buenos Aires, pero también el tiene sus compromisos, sus giras, no fue posible por las fechas. Lo mismo con Daniel Melingo, no es tan fácil reunir a todos, pero invitamos a todos los que pudimos.

Cifras

En 1985 en grabaron el disco en vivo Los Abuelos en el Ópera.

Perfil

Juan del Barrio. Músico, pianista, tecladista y compositor argentino. Integró Spinetta Jade, Los Abuelos de la Nada y Suéter. Actualmente lidera 3 Eléctrico, un trío de Jazz Rock Sinfónico.