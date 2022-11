Tras la cancelación del concierto que el cantante Juan Luis Guerra y su banda 4.40 iba a brindar en el Arena Perú este miércoles, los organizadores del evento tomaron una radical decisión ante la avalancha de críticas.

La promotora Fans & Music Entertaiment S.A.C. se vio obligada a bloquear los comentarios en sus redes sociales debido a la gran cantidad de usuarios que expresaron su malestar por la suspensión del concierto del artista dominicano.

Pero los fans no se quedaron de brazos cruzados y muchos hicieron notar su molestia a través de la cuenta de Instagram del intérprete de “Vale la pena”, precisamente en la última publicación donde el artista destacaba su reencuentro con el público peruano.

“A mi me gusta mucho su música, maestro, pero más me gusta mi integridad física”, “Me extraña que no estén al tanto de lo qué pasó en este evento y cómo dejaron gente afuera”, “Estaba emocionado por verte hoy, una pena que hayan cancelado el concierto por la pésima organización”, “Lastima que no hayamos podido disfrutarte por haber estado apiñados en ese espacio”, fueron algunos comentarios.

¿Por qué cancelaron el concierto?

Juan Luis Guerra y su banda 4.40 tenían programado ofrecer dos conciertos en el Arena Perú este 22 y 23 de noviembre como parte de su gira “Entre mar y palmeras”, pero luego de su primera presentación, la Municipalidad de Surco decidió clausurar temporalmente este local.

Esta radical decisión se dio luego que se reportara un exceso de aforo en el primer concierto, razón por la que muchos fanáticos no pudieron ingresar al local para disfrutar el evento.

A esto se suma que la venta de licor dentro del citado local no se encontraba debidamente autorizado, por lo que el municipio sancionó con una multa de S/ 2.300 al establecimiento.

