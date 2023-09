Juan Manuel Vargas, conocido por su paso por la selección peruana de fútbol como ‘El Loco’ Vargas, rompió su silencio para pronunciarse sobre las declaraciones de Tilsa Lozano, ex modelo con quien protagonizó un sonado escándalo de presunta infidelidad.

Como se recuerda, la ex modelo Tilsa Lozano indicó que aún hay muchas cosas que no ha revelado sobre su relación clandestina con el futbolista, pues hace varios años causó revuelo al dar detalles de lo que vivió con el ‘Loco’ en el extinto programa ‘El Valor de la Verdad’.

¿Qué dijo el ‘Loco’ Vargas sobre los comentarios de Tilsa Lozano?

El ex futbolista se presentó en el podcast ‘La Hora Power con Susana Gutiérrez’, en el que no pudo evitar pronunciarse sobre las declaraciones de Tilsa Lozano. Sin embargo, al igual que anteriores oportunidades, el ex deportista decidió evitar responder a la ‘ex vengadora’.

“ Yo no toco esos temas, yo trato de estar perfil bajo, trato de ya no meterme en esos temas porque mis hijos están grandes. Tengo cinco, hay redes e Internet y todas esas cosas. Prefiero no meterme. En su momento, ellos sabrán por todo lo que leen. Pero yo trato de mantenerme al margen de todos los temas de afuera ”, explicó Juan Manuel Vargas.

Como se sabe, el ex seleccionado nacional protagonizó el polémico incidente en medio de su matrimonio con Blanca Rodríguez, con quien sigue casado y tienen cinco hijos.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre Juan Manuel Vargas?

Como se recuerda, hace algunos días la ex modelo se refirió a su participación en el programa ‘El Valor de La Verdad’ y aseguró que no se arrepiente de sus revelaciones y los detalles que dio sobre su relación clandestina con Juan Manuel Vargas.

“ Lo hecho, hecho está. Soy fiel creyente que toda la mierd*** que te pasa en la vida te sirve para crecer. Tal vez mucha gente cree que no debí haberlo hecho, pero yo no me arrepiento. En su momento fue liberador ”, expresó la ‘ex vengadora’ .





