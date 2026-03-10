“JuanesTeban”, su duodécimo álbum, representa para el colombiano Juanes una declaración de principios en 16 temas, concebido como un caleidoscopio de emociones y estilos que van desde la cumbia hasta el rock.

“Creo que tiene mucho que ver con que el álbum también se llame JuanesTeban, mis dos nombres, que son diferentes formas de interpretar las personalidades que están juntas en este álbum, a nivel musical y lírico. Siento que después de muchos años, este momento de mi música y de mi persona es como una versión mejorada de todo lo que soy, y así lo siento”, dice a Correo el talentoso cantautor.

¿La carátula del álbum tiene mucho que ver con esa dualidad que quieres proyectar?

Muestra conceptualmente un poco esas dos facetas. Es como una cara mía sonriendo y otra cara seria, pero están alternadas. Son 16 píxeles que son las 16 canciones, y esto porque el álbum es justamente como un caleidoscopio de sentimientos y de música. Voy por la cumbia, voy por el rock, voy por la parte más íntima, por la parte más andina.

Los nuevos temas no solo incluyen una variedad de sonidos, también de una lírica que es diversa.

Hablo del propósito, de lo importante que es tener un propósito en la vida para encontrar el camino. También, obviamente, de la partida de mi madre, que es algo energéticamente muy fuerte, pero lo hago desde un lado muy de agradecimiento y de relación. También cantó sobre esa búsqueda que, a veces, uno piensa que va a encontrar respuestas afuera cuando realmente está en tu interior. Hay mucho de esa parte humana en el sentido de la necesidad de mirarnos a los ojos, de encontrarnos en el abrazo, de no vivir tan absorbidos por el algoritmo y el individualismo de las tecnologías.

Juanes estrena el nuevo sencillo y su video “Timelapse De Sol”, en colaboración con la aclamada banda venezolana Rawayana. También incluye colaboraciones junto a Bomba Estéreo (“Muérdeme”), Conociendo Rusia (“Cómo Pudiste”), Mon Laferte (“Vuelve”) y Vivir Quintana (“Humano”) (Foto: ALFREDESIGNS)

¿La vulnerabilidad de estos tiempos y la esperanza conviven dentro de tu nuevo álbum?

La vulnerabilidad y el arte están ahí como una herramienta importante para poder ayudarnos a generar sentimientos y adquirir identidad. Me quema el teléfono cuando me pongo a ver noticias, lo que pasa día a día es cada vez más fuerte, eso genera mucha ansiedad, es ahí donde la música, el entretenimiento y las artes ayudan a apaciguar un poco eso. En mi álbum siento que tengo la oportunidad de poder desnudarme musicalmente a través de las letras y de lo que yo siento y pienso, mostrando mis miedos, defectos y cualidades.

En “Quiero” uno de los temas de “JuanesTeban” confiesas que te inspiraste en la cumbia peruana psicodélica.

Alguien muy especializado me estaba contando que los americanos de California, en los sesenta, llegaron a Perú buscando las olas para hacer surf y traían sus discos. La gente fue encontrando ese sonido muy particular de la guitarra, de cómo tenía esa conexión con el surf y California, se fue quedando entre ustedes y lo fueron reinterpretando en la cumbia que llegó hasta Medellín.

La portada del álbum "JuanesTeban", así como las interpretaciones artísticas individuales de cada canción, fueron completamente dibujadas por el propio Juanes, marcando la primera vez que su obra original se incluye como acompañamiento visual. Estas ilustraciones pueden encontrarse tanto en el CD físico como en las ediciones en vinilo de dos discos.

Has llegado a grabar con Los Mirlos...

Para mí, el sonido de la guitarra de Los Mirlos es fascinante, y es verdad, hace poquito hice una canción con ellos. Los señores son muy queridos, me parece maravilloso todo ese reconocimiento que están teniendo en el mundo toda la cumbia peruana, que fue influencia para la música chucu chucu, ese sonido tropical del interior de Medellin. La cumbia peruana ha sido una inspiración para este álbum, de hecho, cuando estábamos grabando Quiero, buscamos registrar el sonido de los Mirlos de esas épocas.

Hay que seguir apostando por la esencia humana y artesanal de la música frente al auge de la inteligencia artificial.

No digo que la inteligencia artificial no sea una maravilla, obviamente es una locura lo que pasa con eso, pero siento que el punto de vista y el alma que tiene un músico es algo muy valioso para mí. Quiero defender la idea de ir a un estudio a grabar, tocar, equivocarte y volver a tocar hasta que te quede bien hecho y sentir que puedes trabajar con otros músicos que traen otras ideas y ese enriquecimiento genera algo único.

Todo eso genera música que sale del alma

Y ha producido discos de los Beatles, los Rolling Stones y Metallica, que pasan años, y usted sigue escuchándolos porque tienen esa parte humana hecha con mucho cuidado. Entonces, yo creo que esa manualidad de la música no la quiero perder, hoy más que nunca.