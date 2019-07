Leslie Shaw aseguró que Gian Marco hizo posible que cante con Luis Fonsi

Síguenos en Facebook

Tras la polémica que generó en redes sociales la presentación de Leslie Shaw junto a Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019, Gian Marco sorprendió al enviarle un mensaje de apoyo a la cantante peruana.

A través de su cuenta de Instagram, Gian Marco publicó primero un mensaje de fraternidad para resaltar la puesta en escena que se observó en la inauguración en el Estadio Nacional. Luego, la intérprete de ‘Faldita’, dejó en un mensaje unos emoticones de felicidad.

Luego, Gian Marco respondió el mensaje con: "¡Lo máximo Leslie querida! Felicidades por todo lo que estás haciendo y por todo lo que está por venir".

GIAN MARCO HIZO POSIBLE PRESENTACIÓN

En una entrevista con RPP, Leslie Shaw aseguró que fue contactada hace un mes por Gian Marco, quien fue el nexo entre Luis Fonsi para que pudiera juntarse y así hablar sobre la posibilidad de cantar en los Juegos Panamericanos.

"Me saludó y me dijo que estaba conversando con Luis Fonsi, que él era muy amigo suyo y me comentó que le gustaría tenerme como invitada especial para cantar en la apertura de los Panamericanos”, reveló.