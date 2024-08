En la última edición de América Hoy, Julián Zucchi expresó que, cuando se enamore, “entregará todo”. Cabe recordar que el actor actualmente mantiene una relación sentimental con Priscila Mateo, reportera de Magaly Medina.

Este comentario se dio cuando Ethel Pozo le preguntó a Julián Zucchi directamente si estaba dispuesto a dar todo por amor.

“Yo estoy en una edad precisa para dar todo (¿con la persona correcta?) cuando llegue la persona correcta”, expresó el actor.

Ante este comentario, Janet Barboza no dudó en responderle al actor.“ No, no, Julián dices que estás enamorado, pero ¿tu persona correcta todavía no ha llegado?”.