El programa de espectáculos ‘Amor y fuego’ reveló una fotografía, donde se muestra a Rosangela Espinoza junto a Christian Cueva en una habitación, sonriendo para la cámara.

En la imagen, la modelo lleva puesta la camiseta del São Paulo, equipo del que el jugador formó parte entre 2016 y 2018.

Este suceso ha generado especulaciones debido a las recientes declaraciones de Pamela López, esposa del futbolista, quien en una entrevista con Magaly Medina mencionó que Cueva le habría sido infiel con varias personas del ámbito de la farándula, aunque no se mencionó a Espinoza en esas declaraciones.

Reacción de Rosángela Espinoza

La ex chica reality fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ para conocer su versión sobre la fotografía. Mientras se dirigía a los ensayos de ‘Esto es guerra’, el reportero del programa le preguntó sobre la imagen, a lo que Espinoza inicialmente no respondió, limitándose a avanzar sin dar declaraciones. Sin embargo, se observó que la modelo vio la fotografía antes de retirarse.

Revelación de Pamela López

De otro lado, Pamela López reveló en una entrevista con Magaly Medina, que encontró mensajes de texto “subidos de tono” entre Christian Cueva y Melissa Klug. Indicó que la infidelidad sucedió en 2018, cuando Melissa Klug mantenía un compromiso sentimental con el bailarín Ítalo Valcárcel.

“Descubrí conversaciones con ella (Melissa Klug) que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella”, dijo Pamela López.

“Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo ‘que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto’”, indicó.

Tras ello, Melissa Klug decidió tomar medidas legales contra Pamela López luego de que esta revelara en una entrevista que tuvo una aventura con el futbolista Christian Cueva.