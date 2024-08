Luego de que Pamela López revelara la larga lista de mujeres de la farándula que estuvieron involucradas con Christian Cueva, Macarena Gastaldo se defendió al ser mencionada por la esposa del futbolista y negó haber tenido un amorío con el popular ‘Aladino’.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la modelo argentina le lanzó una advertencia a López y aseguró que tiene información que podría perjudicarla.

“ Puedo contar cosas de ella de lo que hizo en esa discoteca estando casada, pero me voy a quedar callada porque no me quiero meter en este lío ”, sostuvo.

Aunque no quiso dar más detalles al respecto, Macarena afirma que Pamela sabe a lo que se refiere.

“ Pregúntenle a ella qué pasó ese día, ella sabe. Así como ella me mencionó a mí, si lo sigue haciendo, yo no me voy a quedar callada ”, manifestó.

Pamela López expone lista de infidelidades de Christian Cueva: “Soifer, Franco, Klug, Gastaldo, Arica”

Pamela López revelará en ‘Magaly TV, la firme’ los nombres de las figuras de la farándula con las que Christian Cueva le fue infiel, según confirmó el propio futbolista, quien admitió sus faltas y le pidió disculpas a su esposa a través de un mensaje de WhatsApp.

2016: Soifer

2017: Franco, Klug, Gastaldo, Arica, Chama, etc.

2019: Franco

Ante el reclamo de Pamela López, Christian Cueva le da la razón y asume infidelidades: “(Y¿Yo miento, Christian?) No, no mientes. Yo sí reconozco errores y mis pendej”#$%”.