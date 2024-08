La situación del futbolista Christian Cueva se complica cada día por la presunta agresión contra su aún esposa Pamela López, quien refiere que la violencia ocurrió desde 2013. La defensa de la expareja del jugador explicó que ya se han presentado pruebas fehacientes.

La defensa legal de Pamela López, Alexis Ochoa, indicó a “Punto Final” que ya se han presentado videos y testimonios que acreditan el “hecho dañoso”. “Lo que está pendiente son los peritajes sicológicos, medicina legal eso está pendiente y se tienen que dar las fechas”, dijo.

Como se sabe, el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra el futbolista por presunta agresión López.

El dominical accedió a la denuncia que Pamela López presentó en contra de Christian Cueva el pasado 16 de agosto frente al Juzgado Especializado en Familia de Lima, en la que refiere haber sido víctima de violencia física y sicológica por parte de Cueva desde el 2013 , a un año del inicio de su relación, al reclamarle una infidelidad.

Según la denunciante, las agresiones siguieron todos los años e incluso en todos los países donde Cueva jugó.

Pamela López indicó que en junio pasado también fue agredida, el día de la celebración de su cumpleaños, en una discoteca del distrito de Lince.

“El día que descubro la infidelidad que todos conocen, lo encaro y él me golpea, ese es el del ascensor en Trujillo, la otra vez fue en una discoteca el día de mi cumpleaños, fueron los dos sucesos”, dijo.

Revelación de Pamela López

De otro lado, Pamela López reveló en una entrevista con Magaly Medina, que encontró mensajes de texto “subidos de tono” entre Christian Cueva y Melissa Klug. Indicó que la infidelidad sucedió en 2018, cuando Melissa Klug mantenía un compromiso sentimental con el bailarín Ítalo Valcárcel.

“Descubrí conversaciones con ella (Melissa Klug) que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella” , dijo Pamela López.

“Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo ‘que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto’”, indicó.

Tras ello, Melissa Klug decidió tomar medidas legales contra Pamela López luego de que esta revelara en una entrevista que tuvo una aventura con el futbolista Christian Cueva.

