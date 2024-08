El colaborador eficaz Iván Siucho Neira, quien fue secuestrado el último viernes en el distrito de Surco por un grupo de personas, entre ellas dos policías de la Comisaría de Lince, señaló en su declaración policial que el plagio sí tuvo relación con su participación en el caso “Los Waykis en la Sombra”.

De acuerdo a la declaración de Iván Siucho ante el Departamento de Investigación de Secuestros, a la que accedió RPP, seis personas que participaron en su secuestro y que los policías lo llamaron “soplón” y le pidieron que “deje de estar hablando y colaborando con la Fiscalía”. Según su testimonio, el grupo de personas se identificaron como policías de investigaciones, y uno de ellos le mostró su placa.

Ese día, La fiscal superior Marita Barreto, jefa del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), mostró su preocupación, pues a pesar que la comisaría de Surco, tenía conocimiento de ello, demoró más de una hora y media en reportar el hecho al fiscal de turno. “Es una gran preocupación para el Ministerio Público. Es un protegido de la Eficcop. Aparentemente, lo que buscaron eran los celulares, se lo han llevado y lo han arrojado a la calle”, dijo sobre el secuestro.

Declaración policial

Iván Siucho indicó que días atrás fue contactado por celular por una persona de nombre ‘Sebastián’, aduciendo estaba interesado en maquinaria pesada para el rubro minería, ya que se dedica al alquiler. Y acordaron una cita para el último viernes en el departamento de Siucho ubicado en Surco, pero ese día “Sebastián” le indicó que no podría asistir y que, en su lugar, iría un tal ‘Enrique’, al cual la víctima hizo pasar a su casa, y le presentó a su novia.

Según la víctima, “Enrique” le señaló que los interesados reales para el alquiler también vendrían, uno de los cuales se presentó como ‘Cristian Huamaní’. “Ahí es donde me percato que el supuesto papá del señor Huamaní llevaba un maletín. En ese momento, es cuando este sujeto sacó un arma de fuego, apuntándole a mi novia, señalando ‘ya te cag..... soplón... (palabras soeces) , somos de la Policía”, relató.

“Seguidamente, me hacen filmar un video con dos barras brillosas(...) el sujeto que me quitó mi celular y (Huamaní) me dieron instrucciones para yo decir que el dinero y las dos barras eran de mi propiedad”, declaró Iván Siucho.

El testigo protegido refirió que tras el video, el sujeto “Huamaní” le indicó: “Con este video, te vamos a jod**, te vamos a quitar tu calidad de colaborador en el caso Los Huaquis’”.

Ante ello, Siucho pide al grupo de personas identificarse y que muestren la orden de intervención. “Al ver su negativa, yo me pongo contra la puerta de mi departamento con el fin de que nadie salga. En esos momentos, le dije a mi novia que salga a la terraza y que grite a mi hermano Jaime Eduardo (...), que había llegado a mi domicilio para conversar unos temas”, se lee en la declaración de la víctima de secuestro que difundió RPP.

“Huamaní”, quien se identificó como policía, le habría apuntado con un arma de fuego a su novia para detenerla y les quitó los celulares, además le pidió “la plata que teníamos en ese momento”. “Hay que arreglar (...) antes de que llamemos a la Fiscalía, baja para conversar con mi jefe, no le vamos a hacer nada a tu novia”, le habría dicho.

Además, aseguró que le mostraron una foto de él y su hermano que salía en las noticias por el “caso Los ‘Huaiquis’”, diciéndole: “tú estás cag..., tú y tu hermano ya tienen procesos; así que es mejor que bajes a arreglar, que dejes de estar hablando y colaborando con la Fiscalía”.

Ambos le habrían exigido 50 mil dólares americanos, y le dijeron que no haga nada porque si no, atentarían contra la vida de él y su novia. El sujeto le pasó una llamada. “Ya en línea con el supuesto jefe, este me dijo que, con el video que ya me han filmado aceptando que todas las cosas que llevaban en ese maletín eran mías, estaba jod**; que les dé esos 50 mil dólares para que borren todas esas pruebas y no llamen a la Fiscalía, por lo que yo respondí (...) que no tengo (ese dinero) por las pruebas que me estaban sembrando, por lo que él me responde que me acerque a su base para negociar”, contó.

Lo suben a auto

Luego tras un forcejeo con el hombre que le quitó su celular, y lo subieron a un auto de lunas polarizadas, y le volvieron a advertir “que no siga colaborando con la Fiscalía, me iban a dar vuelta”.

Minutos después, Siucho dijo que el conductor, “antes de llegar a Habich”, recibió una llamada, tras lo cual le dijo que “había una intervención en las afueras de mi casa en Santiago de Surco”. Fue entonces cuando el conductor habría tomado la salida de Habich para retornar a la Panamericana Norte, con rumbo sur.

“Es ahí donde lo noté nervioso, porque nadie le respondía las llamadas, me refiero a los que quedaron en mi casa (...) Me comenzó a decir que diga que todas las personas que habían entrado a mi departamento estaban de visita”, se lee.

Siucho fue liberado en Surco, en la auxiliar de la Panamericana Sur. En ese punto, tomó un taxi rumbo a su casa y se reencontró con su familia. Tras preguntársele por qué creía que le decían soplón y le pidieron que no hable, el agraviado respondió: “porque soy un colaborador eficaz en el caso Los Waykis en la sombra”.

TE PUEDE INTERESAR: