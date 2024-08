Luego que la esposa del congresista Darwin Espinoza y una asistente parlamentaria protagonizaran un altercado violento en su despacho. El legislador Américo Gonza calificó el hecho como “bochornoso”, y dijo que si bien el tema debería ser visto en la Comisión de Ética, dejó entrever que ello no garantiza una sanción a Darwin Espinoza.

“Es bochornoso, sobre todo al darse ( el incidente) dentro de las instalaciones del Congreso, donde ya siempre estamos en el ojo de la tormenta y en la población hay una especie de desencanto al Parlamento actual”, subrayó en RPP el legislador de Perú Libre, Américo Gonza.

Tras precisar que el incidente le fue confirmado por la seguridad del Parlamento, señaló que es posible que la Comisión de Ética inicie una investigación contra el parlamentario Darwin Espinoza.

No obstante, el legislador Américo Gonza refirió que ello no necesariamente significaría que Darwin Espinoza sea sancionado. “Que esté en la Comisión de Ética no significa de por sí una sanción . Más bien puede ser un espacio donde él pueda aclararle al Congreso y a la población sobre lo que ha pasado realmente”, indicó .

“De repente podría ser el espacio donde él aclare este tema, ya que no lo está haciendo en persona, pero el hecho de ir a una investigación no significa que ya de por sí va a ser sancionado, porque hay una etapa donde se admite y luego si pasa esta etapa recién se investiga ”, recalcó.

Enfrentamiento

Cabe precisar que el incidente ocurrió en el edificio parlamentario Fernando Belaúnde, ubicado en el jirón Huallaga, en el Cercado de Lima, entre la esposa del congresista Darwin Espinoza y una asistente parlamentaria.

Según RPP, el violento altercado se produjo el pasado martes 20 de agosto, cuando Bélgica Arangoita llegó al despacho de Darwin Espinoza, para reclamar a Stephania Cuya Bezzolo, y dar conocimiento a las autoridades legislativas que la mujer seguiría laborando en el Congreso, a pesar que, según ella, tendría una relación sentimental con su cónyuge.

De acuerdo a dicho medio de comunicación, el altercado no solo habría quedado en gritos. Informó que ambas mujeres se agredieron físicamente y hasta terminaron sobre la alfombra del despacho.

Al respecto, el congresista Darwin Espinoza negó este jueves el incidente entre su esposa y la “extrabajadora” del Congreso .

El exoficial mayor del Parlamento, José Cevasco, sostuvo que esto puede originar una sanción de parte o una investigación de oficio de la Comisión de Ética del Parlamento.

TE PUEDE INTERESAR: