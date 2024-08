La congresista Kelly Portalatino presentó un proyecto de ley que busca la devolución total de los aportes al Fondo de Vivienda Militar y Policial para el personal militar y policial en situación actividad, disponibilidad o retiro.

La propuesta de la legisladora de Perú Libre busca modificar el artículo 22 de la Ley 24686, que crea en cada instituto de las Fuerzas Armadas y Policiales el Fondo de Vivienda Militar y Policial, modificada por la Ley 31826, a fin de autorizar la devolución de dichos aportes y sus intereses.

El texto a modificar precisa que el personal militar y policial quedará excluido de aportar al mismo una vez que haya sido beneficiado con cualquiera de las modalidades que otorga, pero también cuando exprese voluntariamente su renuncia a seguir aportando al Fondo.

“En consecuencia, la renuncia voluntaria de continuar aportando al Fondo otorga al personal militar y policial el derecho a solicitar la devolución del total de sus aportes, más los intereses generados hasta el momento de su renuncia, y que serán iguales a los que maneja el Fondo en los préstamos que ofrece a sus aportantes”, se lee en el texto.

La modificatoria plantea también que todo el personal militar y policial pensionable en situación de retiro que no haya sido beneficiado por el Fondo puede solicitar también la devolución de dichos aportes, más los intereses generados.

En los casos de devolución de aportes que se propone en el citado artículo, el plazo máximo para su realización será de tres meses desde su solicitud, se indica.

La iniciativa contempla una disposición complementaria final para que el Ejecutivo, a través de los ministerios de Defensa y del Interior, adecúe las disposiciones reglamentarias respectivas en un plazo de 30 días calendario desde la entrada en vigor de la norma.

El proyecto de ley pretende que no haya impedimento legal para que el personal militar y policial que decida no seguir aportando a su fondo de vivienda respectivo, por no considerarlo idóneo.

