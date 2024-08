En la última edición de su programa, Magaly Medina recibió al doctor Tomás Angulo tras la denuncia por agresión de Pamela López a Christian Cueva.

Durante la entrevista, lo que parecía una conversación entre amigos tomó un giro inesperado. Medina y Angulo protagonizaron un tenso enfrentamiento relacionado con López. El especialista insinuó que la denuncia podría estar motivada por intereses materiales, además de describir a López como una mujer “no tan sumisa” por haber grabado a Cueva durante un episodio de agresión.

“No seas gracioso Tomás, no pareces psicólogo, ya pareces un macho defensor de jugadores de fútbol, no puedo creer que tú un psicólogo esté diciendo ‘mira, cómo se ha envalentonado y lo ha grabado’, saluda que por fin la mujer tuvo el valor de grabarlo (...) hay que celebrar que después de 13 años que la agarraron a patadas, que le pusieron los cachos, que la humillaron, haya tenido la valentía de decir ‘ya no más’”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “eres un psicólogo con la mentalidad de macho bruto, eres un Cueva, con tu mentalidad de Cueva”.

Ante estos comentarios, Tomás Angulo le respondió a Magaly llamándola feminazi.

“Yo me voy a callar (...) es mi opinión como especialista, si no la respetas, para qué me invitaste (...) es mi opinión científica, yo fui a la universidad, a mí me dieron el diploma, a ti no, respeta ese rango, respeta la experiencia“, contestó indignado el Dr. Angulo.

Para finalizar la entrevista, Magaly Medina consideró que por hombres como Tomás Angulo hay golpeadores fuera de las cárceles

Abogado de Cueva podría estar implicado en amenazas de muerte a Pamela López y periodistas de Magaly

En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró presuntas conversaciones del abogado de Christian Cueva, Julio García, con delincuentes que habrían amenazado de muerte a Pamela López y a los reporteros de la popular conductora.

“Hola muñeca, te hablamos los integrantes de Los Pulpos y La Coalición. Somos gente elegante y bandidos. Podemos tener muchos tentáculos y llegamos a donde queremos. Nos contrataron para extorsionarte, pero somos negociantes”, le escribieron los extorsionadores.

Luego continuó con: “así que te pasaste una información. El valor tendrá un costo de 5000 soles. Yo sabré cómo cobrarte cuando pongas un garante. Tú anda pensando un garante que yo haré mi chamba. Ahora, si quieres, dejamos de ser negociantes y te enviamos una bomba a tu casa como nos pidieron ayer”.

Aunque no se detalló, Pamela López habría accedido a la extorsión y los delincuentes le contaron quién está detrás de todo esto.

“Ese doctor y Zoe Ganoza nos buscaron para que extorsionemos a una gentita, incluida la prensa”, le indicaron.