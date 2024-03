Julián Zucchi está pasando tiempo con sus hijos luego de su ruptura con Yiddá Eslava. El actor tuvo una entrevista EN VIVO con ‘América Hoy’ y mostró la mansión que se compró en una exclusiva zona de Buenos Aires.

“ Es una casa con mucho esfuerzo, la compré el año pasado, tenía un departamento en Argentina y justo lo vendí. Aquí está el jardín, acá al frente está Millet y Tinelli. En el barrio de al frente ”, reveló.

Según el argentino, su vivienda queda cerca a la del conductor Marcelo Tinello. Además, aseguró que no está haciendo su vida de soltero porque debe cuidar a sus pequeños.

“El barrio es muy tranquilo, se puede caminar por la calle, pueden andar en bicicleta. No, acá no te roban, es muy tranquilo (...) Estoy cuidando a los chicos, en la noche estoy con ellos, así que no tengo posibilidad de salir”, sostuvo.

Julián Zucchi manda advertencia a su futura novia: “No te enamores si no has madurado”

A pesar su separación, Julián Zucchi mantiene una buena relación con Yiddá Eslava tras el fin de su romance. En esta ocasión, el argentino compartió un mensaje para su futura novia en su cuenta de TikTok.

Ahora, el actor decidió compartir en redes sociales un video donde se interpreta como un mensaje para su futura novia.

“No te enamores de un padre soltero, no te enamores si no has madurado lo suficiente como para saber que él probablemente no tendrá mucho tiempo a solas para ti. No te enamores de él si no eres capaz de entender que él viene en combo, si estás acostumbrada a ser siempre la prioridad, mejor olvídate porque sus hijos siempre van a estar por encima de todos”, se escucha en el video.

