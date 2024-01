Juliana Oxenford ha estado en medio de polémica desde que no su programa ‘Al estilo Juliana’ no fue renovado por ATV. Sin embargo, la popular periodista no solo atravesaría un duro momento laboral, sino también en lo personal al recordar la relación que tiene con su padre, el actor Marcelo Oxenford.

En una reciente entrevista con el podcast ‘Café con la Chevez’ del diario Trome, Juliana confesó que su padre no estaría interesado en su vida ni la de su familia. Además, aseguró que su relación se ha mantenido distante.

“ No hay ni un tipo de acercamiento ”, expresó la periodista. Tras ser consultada sobre sí el actor intenta acercarse a sus nietos, Juliana contestó: “ No hay una prohibición, pero tampoco lo hace. No lo hace ”.

“ María sí lo conoce, pero no lo ve. Lo ha visto en cumpleaños y yo le he dicho que es su abuelo. Pero no le da mucha bola porque no hay Navidad que llame. A Mateo se lo cruzó una vez, pero no le interesa, como no le intereso yo. Aprendí a vivir con eso ”, explicó para Trome.

No aguarda rencor

La exconductora de noticias confesó que pese a la relación familiar con su padre, no le guarda ningún tipo de rencor por no tener interés en saber más de su vida.

“ Hay gente que dice que lo odio, no lo odio. Me dio la vida. Soy parte de él, aunque no sea parte de su vida, soy parte de su genética […] Lo natural sería que todos los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos. Es lo que me tocó. Tengo hermanas que me aman. Me quiere mucha gente, tengo el amor de mi familia y lo más grande que tengo que son mis hijos ”, sentenció.