La conductora de televisión Juliana Oxenford se pronunció, en su programa que se transmite en ATV, sobre el accidente que protagonizó luego de chocar su auto contra un motociclista, en el distrito de San Isidro.

“Lamento decirles que estoy hecha de otra madera y jamás huiría de algún tipo de responsabilidad y jamás dejaría a una persona en el suelo, tenga o no tenga la culpa, siendo vulnerable y sin auxiliarla. Así no soy, puedo ser muchas cosas; pero eso de ninguna manera”, dijo en ‘Al estilo Juliana’.

Asimismo, la periodista indicó que luego del impacto, bajó de su vehículo para auxiliar al herido que se transportaba en la motocicleta.

De acuerdo con Juliana Oxenford, la Policía le pidió que permanezca en su auto hasta que lleguen los paramédicos.

“No podían pedirle que se levantara hasta que llegaran los paramédicos, por una cuestión de protocolo, por si tuviese algún tipo de fractura, que gracias a Dios eso no sucedió. Y a mí (le pidieron) que me subiera a mi carro a entregar mis documentos y que me estacionara en un grifo”, sostuvo.

