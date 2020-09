Días antes de ser declarada la cuarentena oficial en nuestro país, Julie Freundt había llegado a Buenos Aires para iniciar las coordinaciones de diversos eventos musicales y culturales por los 100 años del nacimiento de la gran Chabuca Granda. “Me encontraba en pleno trabajo cuando me entero de la noticia. Lo peor de todo, fue que me agarró lo del cierre de las fronteras aéreas y no pude regresar”, nos cuenta la cantante.

Muchos proyectos truncos y además, te quedaste varada...

Es verdad, yo tenía mi pasaje para regresar el 31 de marzo y lo hice tres meses después. Aquí estaba produciendo la Misa Criolla de Chabuca que se iba a presentar en el Gran Teatro Nacional y todo se canceló. También me quedé con un viaje a Cuba junto a Teresa Fuller por otra celebración a su mamá, en la que iban a estar cantantes de la isla y México. Estaba todo armado.

¿Cómo tomaste esta avalancha de malas noticias?

Primero que se te mueve el piso de alguna manera, y segundo te haces varias preguntas: ¿por qué está pasando esto?, ¿cuál es el aprendizaje y la lección qué debo sacar? Y lo principal, ¿cómo me reinvento frente a lo que viene?

¿Y cuáles fueron tus respuestas?

Me propusieron dar un mensaje a través de una canción y salió ‘Tu casa el mejor lugar del mundo’. Mi respuesta fue que debemos compartir con los que amamos, con los que tenemos al lado. Ya que nos tenemos que quedar en casa, nos toca descubrir al mejor amigo que es tu familia. Por el tiempo que nos pasamos trabajando en la calle, todos nos habíamos perdido de muchas cosas valiosas.

¿Regresaste de Buenos Aires decidida a qué?

A mudarme, yo vivía en un departamento alquilado en Miraflores y me vine a Acordes, que es mi escuela a reinventarme..

Retomar tu escuela de canto y música en plena pandemia… tremendo reto.

Yo pienso que cuando pasan cosas extremas, todos estamos en el mismo saco y tenemos que salir adelante juntos. Lo primero que decidí fue no romper la cadena de pagos, no despedí a nadie.

Noble decisión, pero arriesgada en estos tiempos.

Además, porque no he tenido ningún ingreso en los últimos meses, pero he seguido adelante cumpliendo con la gente. Pero bueno, en este proceso de reinvención, en mayo tomé el toro por las astas y dije, vamos a hacer clases online. Ahora decidí utilizar el edificio que está casi vacío y voy a empezar a usar los espacios de otra manera. He construido un estudio donde haré transmisiones en streaming, y espero empezar en octubre a utilizar estos nuevos escenarios virtuales que los artistas estamos usando.

¿Qué cosa más aprendiste de todo esto?

Cuando me agarró la cuarentena afuera, aprendí a vivir tres meses con una maleta, le daba vuelta a mi ropa y me di cuenta que no necesito mucho. Cuando me he mudado, también comprobé que hay cosas que no uso, desde lo material, todos hemos empezado a valorar lo que es realmente importante en todos los aspectos.

Hay que saber desprenderse..

Sí, definitivamente yo soy súper cachivachera y siempre encontraba algún motivo para no deshacerme de algo. Hay cositas que uno va cargando, que son como amuletos y te cuesta deshacerte, recuerdos de familia, pero llega un momento en el que entiendes que hay cosas que se deben llevar en el corazón, Finalmente de aquí nos vamos a ir solos, no nos llevaremos nada.

Pero no hay que hablar de despedidas, hay que pensar en el día del reencuentro con el público al frente.

Esperemos que sea pronto, porque no es igual por mucho que uno pueda seguir cantando a través de conciertos virtuales y se llegue a más gente. El público es el público, la calidez del aplauso es algo irremplazable. El día del reencuentro será emoción pura.

Perfil de Julie Freundt

Celebró sus 30 años en la música con el lanzamiento de tres discos en los que interpreta tres estilos que marcaron su carrera. Temas en inglés, trova y finalmente, la música peruana, todos ellos integran un disco de colección.