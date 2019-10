Julie Freundt: “Soy una artista que no se cohíbe ante nada”

Síguenos en Facebook

Julie Freundt trae una nueva propuesta en la que traslada grandes clásicos de nuestra música criolla al ritmo del género más popular de nuestro Perú: la cumbia. La cantautora peruana conversó, en exclusiva, con diario Correo sobre la fusión de estos dos estilos musicales, que dio como resultado "Cumbia criolla", su nuevo disco de estudio.

Julie, ¿cómo te animaste a experimentar con la cumbia?

Mi disco "Cumbia criolla" nace, aproximadamente, hace un año y medio. Yo estaba trabajando en distintos conciertos con unas compañeras del género criollo y me encargaba de hacer el playlist. Luego, en uno de esos eventos, se me ocurrió cerrar con cumbia, y desde ese momento descubrí que ese género es parte de la música peruana y que me hacía sentir muy cómoda. Llamé a mi director y le dije que se me ocurrió hacer valses en cumbia y me respondió que era una gran idea.

¿Has recibido críticas por interpretar este género?

Las críticas que he recibido son todas muy positivas. Son críticas que me dicen que, gracias al disco, las personas que escuchan valses podrán conocer un poco más de la cumbia, y viceversa. La mayoría de comentarios han sido esos desde que lancé mi primer single junto a José Quiroga. Por ahí hay quien dice que los valses se deben cantar como vals y que la cumbia igual, pero yo estoy lanzando una propuesta interesante.

La música urbana se ha vuelto tendencia a nivel mundial. ¿Incursionarás en este género musical?

Yo nunca le digo que no a nada. Cuando intentaba introducir la música afroperuana a las discotecas, me animé a hacer afrodance, y te estoy hablando del año 98. Luego hice un disco llamado "Róbame un beso", donde rapeaba y entraba en una onda más urbana; y en mi primera versión de "Saca las manos", que lo grabé con Pepe Vásquez, él cantó un rap. Entonces, considero que soy una artista que no se cohíbe ante nada.

¿Por qué escogiste a Agua Marina para que te acompañe en tu debut en la cumbia?

La canción se prestaba para alguien romántico, y considero que la voz romántica de la cumbia es José Quiroga, de Agua Marina. Además, considero que son los padres de la cumbia en el Perú.

Las canciones criollas tienen un ritmo muy particular; transformarlas en cumbia debió ser complicado...

No es difícil cuando uno lo hace con ganas y con ilusión. Yo me puse en las manos de mi director Jeremías Urrutia. Él vino con muchas propuestas musicales para cada canción pensadas en cada intérprete que cantará conmigo.

En la actualidad, Perú cuenta con muchos artistas que poco a poco se están internacionalizando...

Enhorabuena. En el Perú existe mucho talento y cada vez estoy más sorprendida cuando vienen jóvenes que tienen menos de 20 años y dicen que han firmado con Sony, Warner o Universal, y me siento bien, ya que eso no se daba en mi época. Hay talento, y es importante que el mundo, el mercado internacional, empiece a ver lo que se está haciendo acá en todos los géneros.

¿La salsa está dentro de tu camino musical?

En algún momento, dentro de la fusión, participé en un disco con Antonio Cartagena. Hicimos "Yo perdí el corazón", un vals en salsa. No he pensado en incursionar en ese género, pero de repente... Lo que sí quiero es darle más paso a mis canciones, a mis composiciones.

Pefil

Julie Freundt

Cantautora. Nació un 24 de diciembre y desde su infancia cultivó el amor por la música. En la actualidad, tiene 32 años de carrera artística. Su primer disco, “Algo de mí”, fue lanzado a la venta en 1990.