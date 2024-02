El legendario cantante español Julio Iglesias firmó un acuerdo con Netflix y participará en el proceso creativo de una serie sobre su vida y su trayectoria musical. Esta ficción, que recién se encuentra en su fase de desarrollo, se remontará a sus inicios como licenciado en Derecho y futbolista en las categorías juveniles del Real Madrid.

Pero un accidente interrumpió su carrera deportiva y años después acabó convirtiéndose en una estrella mundial de la música.

TRAMA

En la serie también se contará cómo el cantante se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en los mercados estadounidense y asiático. Y mostrará cómo llegó a ser uno de los cinco mayores vendedores de discos de la historia.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix”, afirmó el cantante en declaraciones recogidas en un comunicado oficial. “Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que era la compañía ideal para realizar este proyecto”, añadió el artista.