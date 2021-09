En la noche de este jueves 23 de setiembre, el ministro de Economía, Pedro Francke, confirmó que el Gobierno ratificará a Julio Velarde para que continúe como presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

MIRA AQUÍ: Midagri espera que el precio del pollo y aceite bajen en las próximas semanas

“Justo cuando hemos estamos de viaje el presidente Velarde ha dicho que él claramente acepta y ahorita, como él mismo ha señalado, el tema es cómo conformamos un directorio que sea técnico, profesional y de concertación (...) hablé un poquito con Julio Velarde hace una semana y es lo que ya tenemos que cerrar y definir en un par de semanas”, afirmó en entrevista con el programa ‘Nada Está Dicho’ de RPP.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presidente de la República, Pedro Castillo, siguió firme con su palabra para que el economista continúe liderando el BCR.

“Estaba dicho que él se queda, entonces no me he puesto en la situación de que él no se quede. El presidente le ha ofrecido el puesto, Velarde ha dicho que acepta. Falta conformar el directorio porque la cuestión no solo es nombrar a Velarde, lo que conviene es nombrar a todo el directorio en bloque”, sostuvo.

Pedro Francke también espera concertar con el Congreso de la República para nombrar a los demás miembros del directorio.

“Que sean buenos economistas, desde luego que sean honestos porque esa es otra cuestión particular y también tener un cierto rol de articulación porque los que nombre el Congreso alguna relación tendrán con el Congreso y los que nombre el Ejecutivo alguna relación tendrán con el Ejecutivo. Ahí está el tema de la concertación”, expresó sobre el perfil de los integrantes del directorio.

VIDEO RECOMENDADO