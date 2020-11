En conferencia de prensa, la productora July Naters señaló que el espectáculo virtual Patakultural se estrenará este 5 de diciembre, entre 8 y 9 de la noche, con la presencia de Monserrat Brugué, más conocida como ‘Monchi’.

“Es una nueva etapa para todos los teatreros, es un cambio. En este tiempo hemos buscado una manera de acercarnos al público, con un nuevo lenguaje que espero les guste ”, refirió la productora.

Señaló que decidió el número de ‘Monchi’ porque recrearán la época que se vivió en los años 90 y en ese tiempo el personaje fue muy emblemático.

July también comentó que el nuevo Pataclaun tiene una característica de ser una variedad de números sueltos de diferentes líneas humorísticas, stand up, claun, humor abierto, improvisación, y todo ello se entrelazan entre la conducción de Franco Cabrera y la interacción del público.

Para este show también se encuentra el reconocido actor argentino Luciano Rosso, más conocido como el ‘rey del playback’, Guillermo Castañeda, Gachi Rivero y Rodolfo Reaño. Las entradas están disponibles en www.tevilive.com a S/ 35.

Recalcó que este proyecto se hizo gracias al apoyo del Ministerio de Cultura que viene impulsando la reactivación del arte a través del medio digital.

De otro lado, Naters contó que se asoció con Cathy Sáenz para realizar este espectáculo y le brindó su total respaldo ante las críticas de sus detractores.

“Desde que hago televisión, 97 y 98, soy un ser extraño porque realizo, pero no lo consumo. No veo a Magaly Medina hace mucho tiempo y mucho menos al otro chico que me mencionas. La verdad es que nunca lo he visto. Sé lo que vive Cathy, pero yo conozco a una persona talentosa como artista, humorista y no solo como productora, directora de arte y de proyecto”, comentó.

Agregó que es un ser humano de primera como amiga, colega y profesional. “Tiene buena vibra. De las redes sociales tengo una visión que suman una ola que es efímera y circunstancial”.

