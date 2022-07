Junior Silva, mejor conocido como ‘Pollo Gordo’ de la serie “Al fondo hay sitio”, presentó a su nueva pareja sentimental en redes sociales.

A través de un romántico mensaje en su perfil de Instagram, el reportero del programa “La banda del Chino” expresó su amor por Lorena Velásquez, la mujer que conquistó su corazón.

“Primer viaje. Si nos hubieran preguntado el primer día que nos conocimos si estaríamos así, quizás hubiera sido otra respuesta. Cómo ella me dijo: ‘Las cosas más bonitas salen cuando menos las esperas’ (Frase que me encantó e hizo que me gustara más). No sé que vaya a pasar más adelante, solo sé que va a ser el primero de muchas aventuras que se van a venir, pero siempre a tu lado Lorena Velásquez”, escribió.

El mensaje de Junior Silva estuvo acompañado de una fotografía, donde se pudo ver que él posó al lado de su nueva pareja en el interior de un avión.

Según se pudo ver en sus historiales de Instagram, el actor viajó a Tarapoto por Fiestas Patrias. Él y Lorena Velásquez disfrutan de sus días libres en la selva del Perú.

Como se recuerda, Junior Silva estuvo casado con la periodista Carla Tello, pero se acabó en 2019. Actualmente, la mujer de prensa está comprometida y se encuentra en la dulce espera de su primer bebé.

