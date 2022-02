Para Kalimba, el Perú siempre será un país entrañable, y no es una frase hecha para la platea y menos una declaración solo para quedar bien. El cantante y compositor mexicano pasó largas temporadas en estas tierras por su labor en “La Voz Perú” y allí empezó el romance.

“Tengo un cariño inmenso por Perú y creo que Perú tiene un cariño por mí, es recíproco, y honestamente el evento “Amor bajo las estrellas” que me permitirá estar con ustedes este 14 de febrero me tiene ansioso. Voy a estrenar canciones y una de ellas es mi próximo sencillo que sale el 10 de febrero y lo canto con una gran amiga peruana”, dice el artista mexicano.

¿Esa amiga es Anna Carina?

Sí, esa gran amiga peruana es ella, ya habíamos hecho una canción para su disco. pero esta vez será para el mío. Siempre he estado en contacto, con Anna Carina, así como con Eva Ayllón y Ezio Oliva.

El regreso a los escenarios les ha devuelto la sonrisa.

Para nosotros es vital volver a tener esa conexión presencial, creo que la energía del público y también la nuestra en el escenario no se compara con nada. Por más ganas que se ponga a un concierto vía streaming, te hace falta el aplauso, oír a las personas cantar, llorar, gritar, brincar, disfrutar contigo, eso es sentimiento de que todos somos uno solo sintiendo lo mismo, cantando lo mismo, compartiendo anécdotas mediante melodías y letras; es inigualable la verdad. Me gustaría quedarme más tiempo en Perú pero debo regresar a México porque tengo una temporada teatral.

Estarás con Carlos Rivera en ‘José el soñador’... ¿Cómo se manejan los egos en estos musicales?

Carlos dijo algo muy cierto que me emocionó en la conferencia de prensa y yo pienso exactamente igual: la estrella de un proyecto es el proyecto mismo, en este caso la estrella del proyecto es la obra de teatro. Si nosotros tuviéramos una lucha de egos se siente, el verdadero y el correcto ego debe ser saber de lo que eres capaz y representarlo al cien por ciento en su momento.

¿Esa madurez a la que has llegado es el resultado de un proceso de aprendizaje?

Es parte de una educación recibida, más que un proceso, porque no hubo ninguna parte de mi vida que haya querido sobresalir. Mi papá fue músico y productor y de hecho lo que me enseñó es que la música está hecha para compartir, más que para querer ser una estrella.

Entonces dónde queda esa búsqueda de la fama ¿no es algo lícito en un artista?

La fama es algo que muchos persiguen, gracias a Dios yo no, jamás quise ser famoso, yo siempre quise ser excelente en lo que hago y la excelencia no me la va a dar nadie, ni estar junto a uno u otro. La excelencia me la va a dar el trabajo que yo hago día a día en mi casa, en mis clases de canto, en los ensayos, en una entrevista, mi excelencia depende de mí. Lo único con lo que tengo que estar satisfecho o insatisfecho es con cuanta preparación o profesionalismo salgo al escenario.

En estos momentos en la música hay una tendencia hacia el género urbano. Hay gente que la minimiza, sigue en lo suyo y otra que se sube al coche. ¿Cómo hay que asumir los nuevos tiempos?

Cada quien tiene derecho a ver la música como quiere, el que desee quedarse es válido y ojalá que tenga éxito; hay personas que han decidido no migrar a lo que la evolución musical presenta en el ámbito popular y les va muy bien. Creo que tienes que hacer lo que dicta tu corazón.

¿Y tú como te manejas?

Alguien me hizo saber hace muchos años ya, que mi industria se llama la industria del entretenimiento, no se llama la industria del arte o del más talentoso, el que mejor entretiene es al que mejor le irá. Tú puedes tener una de las mejores voces, puedes tocar instrumentos espectaculares, ser talentoso, pero no entretienes, y hay otras que no entonan tan bien, pero son entretenidísimos y llegan al público.

¿Cuál sería el camino correcto?

Creo que hay que entender que puedes tener tus caprichos y hacer la música que te gusta, pero hay que equilibrarlo; decir esto es lo que quiero darle al público, y con lo que seguiré haciendo conciertos porque está de moda, y esto con lo que me voy a seguir haciendo para los que aman mi música y lo van a agradecer. Puedes equilibrar tu música y bueno entendiendo que es la industria del entretenimiento y no la del más talentoso, y lo harás con gusto porque sabrás que eres capaz de evolucionar con la música, mantenerte y entretener de manera correcta.

KALIMBA

Cantante. A los dos años de edad empieza a mostrar afición por la música animado por su padre el jazzista cubano Pablo Marichal. Participó en los programas “Chiquilladas” y “Chispas de chocolate”, y pasó por los grupos “Onda Vaselina” y “OV7″.