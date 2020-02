Luego que Jazmín Pinedo señalara en una entrevista que sus verdaderas amigas no estaban en televisión, se puso en tela de juicio la relación que tiene la flamante conductora de “Esto es guerra” con sus excompañeras de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

En declaraciones para el diario Ojo, Schwarz decidió poner paños fríos a la situación y reveló que invitó a la popular ‘Chinita’ a su fiesta de cumpleaños que celebró en enero. “La invité a mi cumpleaños, lamentablemente no pudo ir, me pidió disculpas”, dijo.

Pese a ello, Karen Schwarz aseguró que mantiene una comunicación activa con Jazmín Pinedo y espera que no se siga especulando con una presunta enemistad entre ellas.

“Inventan tantas historias, Jazmín y yo estamos en contacto. No hay enemistad con ella, le estoy deseando lo mejor, me encanta cómo conduce, lo está haciendo super bien”, contó la conductora de “Mujeres al mando”.

“La gente no entiende nada y la gente quiere hacer pelear a la gente, porque le da la gana. Cathy y yo somos amigas de Jazmín, nos escribimos por interno y no tengo por qué estar diciendo lo que nos escribimos. Así que, gente, no invente historias”, agregó.

Cabe señalar que Jazmín Pinedo, Cathy Sáenz y Karen Schwarz compartieron la conducción de “Mujeres al mando” hasta que Jazmín decidió cambiar de aires y apareció, sorpresivamente, como la flamante conductora de “Esto es guerra”.