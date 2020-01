Jazmín Pinedo sorprendió al ser presentada como la nueva conductora del reality juvenil ‘Esto es Guerra’ y ahora será la dupla de Gian Piero Díaz, luego de la salida de Mathías Brivio del programa.

El regreso de la popular ‘Chinita’ a América Televisión confirmó su salida de Latina, canal donde se desempañaba en la conducción del programa ‘Mujeres al mando’.

Ahora, Karen Schwarz y Cathy Sáenz se pronunciaron sobre la carta notarial de Latina a Jazmín Pinedo, dándoles todo su respaldo en su nueva etapa.

“Cuando empieza Mujeres al Mando, estamos Magdyel, Jazmín y yo. Algo que nos enseñó Magdyel es siempre hablar desde el amor, entonces, más allá de lo que yo pienso, voy a decir lo que siento (…) me da pena que Jazmín no sea parte del programa, me da mucha pena ya no tenerla aquí en el sillón (…) lo único que le puedo decir es que gracias por darme la oportunidad de conocerte”, comentó Karen Schwarz.

Luego continuó con: “En televisión todos quieren generar guerra, quien habló mal del otro. Nosotras quisimos conocernos y creo yo que quiero quedarme con eso (…) si te fuiste, no implica que no podamos encontrarnos y abrazarnos fuertemente”.

Karen Schwarz rompe en llanto por la salida de Jazmín Pinedo