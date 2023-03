Karina Jordán siempre está un paso adelante, nunca le dice no a los retos, y con su personaje de Paola en la propuesta teatral en código de autoficción “Relatos (in)Conexos” reafirma su apuesta por la actuación. Con dos últimas funciones los días 17 y 18 en el teatro de la Universidad del Pacífico, la actriz considera que el unipersonal escrito por Paola Vicente en plena pandemia plantea una visión femenina de cómo sanar heridas que parecían olvidadas.

“El género de la autoficción te convoca a una confrontación de tu propia valentía, como dramaturga en el caso de Paola, y como actriz en mi caso, de hecho hay una desnudez ahí diferente. Es un texto en el que sabes que mucho porcentaje de lo que está escrito pertenece a la verdad y no a la ficción, entonces hay ahí que honrar el material, Sabes que eso le ha pasado a la persona que tienes delante y que no solamente lo ha escrito, sino que además te está dirigiendo”, dice Jordán.

¿Hay que dejar el pudor de lado para escribir una autoficción y también la actriz debe quitárselo?

Si, para honrar eso que está escrito y poderlo interpretar, siempre estoy sintiendo la mirada de Paola (la directora) contenedora de afuera también y confiando en que hacemos lo que ella necesita que se vea y como necesita ella que se cuenten ciertas cosas. Hay muchas maneras de contar algo, un texto no se puede interpretar de solo una forma, ahí tiene que ver mucho con la visión del autor, director, que además al cual le pertenece el material de una manera tan personal como una autoficción.

Un unipersonal exige un fuerte preparación, ¿se puede asumir cuando recién se está empezando en la carrera?

No creo que haya como requisitos para lanzarte a interpretar algo, creo que, sí requiere de todas maneras un compromiso muy profundo, una sumergida. Un proyecto como un unipersonal, necesita mucho tiempo de preparación, no es algo que puedas hacer y a la par puedas hacer otras cosas. Para que salga bien hay un viaje que hacer, ahí de cebolla, de encontrar capas y cada vez llegar a lo más profundo para no quedarte en la superficie.

Eres una de las actrices que ha mantenido un trabajo sostenido en televisión y teatro ¿Lo ves como un privilegio?

Creo que hay varios factores ahí que danzan juntos, primero, si hay un factor de sentirme privilegiada y afortunada de haber estado en los lugares que tenía que estar en el momento preciso. Hay un factor, no sé si llamarlo suerte, pero me tocó a mí, esá es mi historia y que las cosas me hayan pasado de determinada manera, bueno sí, me siento privilegiada.

Privilegiada en el buen sentido de la palabra, que tiene que ver con el reconocimiento a tu trabajo....

Creo que también he cultivado y arado mi tierra desde muy chica, desde que he estado estudiando siempre lo he hecho. Siempre le digo a mis alumnos, uno tiene que ser bien chancón, para ser artista en este país, uno tiene que ser bien estudioso, no puedes estar en el promedio nomás porque no hay tanto trabajo para todos lamentablemente. Entonces ¿qué hacemos?, tenemos que darle más duro, estudiar el triple, el cuádruple, si piensas que estás listo para presentarte, no estás listo; cuando piensas que ya ensayaste lo suficiente, ensaya más.

Lo que predicas lo has hecho...

Sí, soy una hormiguita y también disciplinada. En estas semanas que estoy con lo del unipersonal tengo muchas invitaciones para eventos o cosas que son en las noches o cumpleaños de amigas y tengo que medir a qué voy porque sino no llego, en energía. Estoy concentrada, estoy en mi casa, no salgo tanto a comer a la calle para que no me vaya a caer algo mal al estómago. Tienes que cuidarte mucho, la gente no sabe de repente pero también hay mucho sacrificio atrás, muchas cosas que uno tiene que hacer para cuidarse para poder dar el cien por ciento.