Para quienes superamos los 30 años de edad, fue una dicha y un privilegio haber vivido y disfrutado de los programas infantiles, pero sin duda, dos personajes que marcaron nuestros corazones, fue Karina y Timoteo.

Ambos llegarán a la Ciudad Blanca, en el Teatro Municipal, el 15 de octubre, para iniciar una nueva gira. En entrevista con Correo, Karina no solo dijo estar contenta de volver a esta ciudad, sino que marca una de las facetas más duras que le tocó vivir y que la gira, prácticamente, es en honor a su madre, Charito.

¿Qué expectativas tienes de tu llegada a Arequipa?

Siempre escogemos a la ciudad de Arequipa para iniciar esta gira, porque nos sorprenden y sentimos ese cariño de toda la gente cuando llegamos, pero este inicio marca dos lados para mí, uno es el volver a esta hermosa ciudad en este reencuentro con Timoteo, pero también es algo duro, el año pasado yo fui a Arequipa a los dos días que mi mamá había fallecido.

¿Tuviste que sacar fuerzas de donde sea para continuar, por qué seguir?

Bueno, tenía que sacar fuerzas de donde sea, nuestros amigos de Arequipa no lo sabían, tuve que ser valiente por ella porque mi mamá, Rosario o Charito, me pidió que no dejara los escenarios, pero esta es mi revancha, quiero hacerlo mejor. Porque yo sé que mi mamá está feliz y orgullosa de lo que venimos haciendo.

¿Qué te decía tu mamá?

Ella me llegó a ver a las primeras entrevistas, le decía que ya empezaba mi gira porque veía siempre mi vestuario, me decía, me miraba a los ojos: “No puedes parar, prométemelo”. Así lo hice, por ella.

¿Fue difícil pasar la página?

Ella está presente conmigo todos los días, en mi cuarto está su foto y le cuento todo lo que hice en el día, le digo que nos cuide a mí y a mis hijas. Mi mamá fallece el 14 de mayo de 2022, dos días después me presente en Arequipa.

¿Prácticamente, esta gira es en honor a tu mamá?

Suena hermoso, no lo vi así, pero es un honor a ella, es decirle, seguimos aquí mamá, haciendo lo que tú querías que haga.

¿Qué es lo que más te impresiona de Arequipa?

Me gusta mucho su arquitectura, el color del cielo, del queso helado, de un rocoto relleno, de su jugo de papaya, todo es rico en Arequipa (risas)

Karina ¿Qué crees que pasa ahora con los niños y la tecnología?

Nos ha separado un poco, la tecnología es buena, nos une a la distancia, pero nos separa porque nos trae tantas ventanas para conocer al mundo y a veces esa ventaja aturde a los niños, nos presenta un mundo irreal de gente perfecta que no existe, y eso ven nuestros hijos, no nos ayuda en la autoestima, es por este show, es devolverle las cosas simples de la vida, el compartir, el disfrutar de nuestros hijos, de llegar cargados a la casa, queremos que se desconecten de todo.

¿Has pensado en volver a la televisión con Timoteo?

Como dice Timoteo: “Yo vuelvo gratis”. Nosotros tenemos todas las ganas, pero no están apostando por los programas infantiles.

¿Darle más fuerza a otras plataformas digitales, como el YouTube?

Nosotros ponemos y subimos todo lo que hacemos, en YouTube lo estamos haciendo, pero es poco, porque también tenemos proyectos personales, yo soy la doctora del ahorro del BCP, también estoy con mi marca kárica (productos para bebé) lo voy a dar en oferta, así que yo invito a toda la gente a que también puedan adquirirlos.

¿Tu mensaje a tus ratones?

Ha pasado un año, será lindo reencontrarnos, las entradas están en promoción con el 20% de descuento en teleticket. Morimos de ganar de reencontrarnos.