Tras años de conversaciones y una pandemia de por medio, finalmente se logró el esperado reencuentro de Karina y Timoteo, emblemáticos personajes del mundo infantil que a más de dos décadas de su primera aparición en la pantalla chica regresaron con éxito a los escenarios. Los recuerdos y la nostalgia llenan los corazones de los adultos que vuelven a ser niños por unas horas gracias a a sus ídolos de infancia; Karina Rivera siente que esta experiencia es un regalo del cielo.

“Nosotros en el escenario decimos gracias muchas veces, pero las palabras creo que no son suficientes, el público nos da tanto, nos regala tanto, que a veces me siento corta, siento que tengo que darles algo más y no sé qué más tengo que hacer para agradecer tanto cariño. Cuando nuestros niños de 30, de 28, llegan corriendo a vernos tiemblan cuando nos abrazan y con Timoteo nos miramos y decimos: “Dios, tanto hemos marcado, no lo puedo creer”, dice la animadora.

¿Imaginaban ese desborde del cariño de la gente que se traduce en teatros llenos?

Mira, sabíamos que había un cariño especial del público hacia nosotros porque nos dejaban escrito en los post que subimos en las redes, pero de ahí a verlos y sentir cómo tiemblan, lloran, gritan, jamás. Cuando al inicio hay una cuenta regresiva para que empiece el show se escuchan los gritos y yo me siento Britney Spears, me siento una rockstar.

¿Por qué crees que estos shows de la nostalgia funcionan?

Mira hay una frase que creo siempre tendrá vigencia: ‘todo tiempo pasado fue mejor’. Para cada persona, de acuerdo a su edad, su pasado va a ser mucho más blanco que lo que vivimos hoy, con lo que está sucediendo en el mundo con la pandemia, con los problemas climáticos y en nuestro país con la parte política. Llevar a los exniños a vivir dentro de burbuja y detenerlos una hora y treinta en el tiempo es darles una hora más de vida.

Los personajes de la televisión terminan siendo muy influyentes y se convierten en parte de la familia.

Los papás sentaban a sus niños durante cuatro horas frente a la tele y los dejaban con Karina y Timoteo, entonces yo me convertí en una nana para ellos y a través de Timoteo trataba un poco de corregirlos, enseñarles lo que estaba bien y me lo han hecho saber. Hay adultos que me dicen: ‘Karina yo obedecía lo que tú aconsejabas, o ‘yo estudié para ser profesora porque tú te dedicaste a los niños’. Hubo un chico que me emocionó al contarme: ‘yo no me descarrilé en la vida porque yo escuché tus consejos’.

¡Qué responsabilidad ser figura pública y tener que cuidar cada detalle de la vida personal!

Sí, exacto, yo recordaba que cuando fui modelo de Gisela fumaba hasta cuatro cajetillas de cigarros a la semana y cuando me llamaron para animar un programa infantil pensé inmediatamente: ‘voy a ser un referente y fumar no está bien’. Agarré esas cajetillas y las boté a la basura, decidí que nunca más iba a fumar porque debía dar un buen ejemplo a los niños.

¿Un programa como el de Karina y Timoteo podría funcionar en estos tiempos?

Muchos papás nos han preguntado lo mismo cuando empezamos con este regreso a los escenarios, quizá pensando que esto significa también un proyecto televisivo. Considero que el público ha cambiado, los niños tienen una crianza totalmente diferente a la que tuvieron hace más de 20 años, eran niños libres, que salían al parque, jugaban a las escondidas, corrían, jugaban fútbol en la calle. Los niños de ahora crecen en un departamento, los niños de ahora juegan con un teléfono.

Los pequeños ya no ven señal abierta, están en YouTube y siguen a los youtubers e influencers.

Exacto, vivimos en un mundo muy difícil, pero considero que no es imposible llegar a los niños. Por lo pronto, los papás que han llegado al teatro nos han presentado a sus hijos y ellos nos han aceptado, nos han abrazado, eso ha sido como una carta de presentación ¿Qué pasará en el futuro? No sé, pero de repente, meternos en su mundo que es la internet, ese va a ser nuestro gran reto y vamos a ver qué pasa.

KARINA RIVERA

Se inició como modelo en la televisión, pero su carisma y talento la llevaron a conducir programas de diverso corte y género en la pantalla chica. Estuvo al frente de programas para niños, familiares y realitys.

VIDEO RECOMENDADO

Obra “Monstruo de Armendáriz” se presenta en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico