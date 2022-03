Luego que Karina Rivera revelara cómo fue su repentina salida del programa infantil “Karina y Timoteo”, su sucesora, María Pía Copello, se pronunció respecto al tema y dijo que está “arrepentida” de haber aceptado reemplazar a la compañera del famoso dinosaurio.

“No sé si en algún momento lo he dicho. En ese momento estaba muy joven y si hoy me propusieran hacer lo que hice cuando tenía 20 años, no lo haría de nuevo”, indicó ante las cámaras de “Amor y Fuego”.

Además, aseguró que le costó bastante que el público la reconozca como María Pía y no como Karina.

“Durante mucho tiempo me llamaron Karina. La gente sufrió esa confusión. El nombre del programa seguía llamándose ‘Karina y Timoteo’ en ese momento y pasaron, yo recuerdo varios meses, no me acuerdo cuanto tiempo después fue, pero me parece que fue al siguiente año”, explicó.

¿Qué dijo Karina Rivera?

Días atrás, Karina Rivera se confesó en “Action Media Web” y detalló qué fue lo que pasó para que sea reemplazada por María Pía en el famoso programa junto al dragón, a inicio de los 2000.

“Me dijeron: ‘no Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo, luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y qué lindo en un programa infantil hablar de un niño’. Entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wow’, ¿no?, qué bacán, pero no fue así, es más yo propuse a María Pía”, explicó la animadora.

“El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía (...) no me acuerdo si di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (...) ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

María Pía Copello: Así fue su primera aparición al lado de Timoteo en reemplazo de Karina Rivera

María Pía Copello: Así fue su primera aparición al lado de Timoteo en reemplazo de Karina Rivera