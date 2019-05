Karina Rivera reveló el motivo de su salida del recordado programa ‘Karina y Timoteo’

Síguenos en Facebook

Luego de muchos años, Karina Rivera habló sobre su repentina salida del recordado programa ‘Karina y Timoteo’. La entrevista se dio en el portal digital ‘Acción Web Media’

“Me dijeron: no Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo y luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y que lindo en un programa infantil hablar de un niño, entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wo’, ¿no?”, comentó Karina Rivera al explicar su salida del programa.

Luego, la popular conductora de TV comentó que fue ella quien recomendó a María Pía para que la reemplazara durante su embarazado.

"Yo propuse a María Pía, propuse a Ana Karina porque la había tenido de invitada, pero ella como se estaba preparando para Viña del Mar y estaba muy metida en la música (…) pero a mí no me habían dicho que no iba a volver. Di a luz y al siguiente sábado el programa se llamó "María Pía y Timoteo".