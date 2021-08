La conductora de “Mujeres al mando”, Karla Tarazona, aclaró la polémica y aseguró que mantiene una buena relación con la cantante Pamela Franco, quien actualmente mantiene una relación con Christian Domínguez.

En la reciente emisión del programa matutino de Latina TV, la cantante asistió como invitada y sorprendió con sus declaraciones sobre Karla Tarazona. Asimismo, la presentadora aseguró que tienen una “excelente relación”.

“A mi me da risa porque ustedes, compañeritos, por dar a entender una cosa que no es. Te cuento que Pamela y yo tenemos una excelente relación. Es más, cuando yo me mudé, Pamela tuvo la delicadeza de cuidar a mis tres hijos cuando ella estaba con su barriguita”, contó Tarazona.

“Creo que para una madre lo más importante es ver a una persona que quiera tanto a tus hijos y que se porte tan bien con ellos, obviamente voy a estar feliz. Además, sé que mi hijo, Valentino, la quiere bastante y quiere mucho a su hermanita. ¿Cómo no tener una buena relación con una persona que se porta así?”, añadió la conductora de TV.

Luego, Karla Tarazona y Pamela Franco participaron de diversas actividades en el programa, entre ellas, bailaron juntas y respondieron preguntas reveladoras en el bloque “Verdad o chisme”.

