Karla Tarazona sobre bajo rating del programa de Christian Domínguez: "La madrina trajo mala suerte" (VIDEO)

Karla Tarazona aseguró que está tranquila con su actual situación laboral y no dudó en comentar sobre el nuevo programa que conduce su expareja y padre de su último hijo, Christian Domínguez.

"Feliz, contenta, gracias a Dios trabajando por todos lados. Pero tranquila, imagínate con tres hijos, a veces es malo cargarse de tanto también", manifestó Karla Tarazona.

Aunque en un inicio trató de no pronunciarse sobre el nuevo programa del cumbiambero, Karla Tarazona culpó del bajo rating a la madrina del programa, haciendo referencia a Isabel Acevedo que sorprendió a Christian Domínguez apareciendo en su primer programa.

"Él no opina de mi trabajo, yo no opino de su trabajo. (...) Su trabajo es su trabajo, yo hago el mío, no sé (si mejorará el rating), pero yo creo que la madrina trajo mala suerte", comentó entre risas.

Finalmente, Karla Tarazona restó importancia a las declaraciones que hizo Christian Domínguez, luego de enterarse que ella llamó a la bailarina de Josimar "la 'Chabelita' recargada".

"A mí no me interesa lo que opine él, yo tengo mi opinión, mi voz propia. Si le parece o no, la verdad me da igual, nosotros tenemos una relación como papás y es lo único que importa, los terceros sobran", sentenció Karla Tarazona.