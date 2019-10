Karla Tarazona se desmayó en programa en vivo: "Mi cuerpo ya no dio más" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El programa 'Válgame' sorprendió al mostrar unas imágenes donde se ve a Karla Tarazona recostada en el piso, luego de haber sufrido un desmayo cuando se encontraba en plena conducción de su programa radial.

Los conductores del programa de espectáculos no dudaron en mostrarse preocupados por el estado de salud de la expareja de Christian Domínguez, luego de toda la situación mediática que ha vivido.

"Karla Tarazona llegó a la radio hoy por la mañana. Yo la verdad cuando la vi me asusté muchísimo, no la había visto antes así. Toda la semana ella me estaba contando que estaba con muchos dolores de cuello y de cabeza", contó Janet Barboza sobre la situación de su compañera.

Posteriormente, Karla Tarazona se contactó con el programa a través de un enlace en vivo y apareció desde su dormitorio con un collarín y el semblante desencajado.

“Lo que yo tengo es un grado de estrés profundo que no es de ahora, es un tema que yo vengo arrastrando hace tiempo, no por lo de estos días. A mí me gusta estar de acá para allá trabajando, salgo a las 7 de la mañana, luego regreso para ayudar a mis hijos con las tareas. Es por eso que ni siquiera quise tocar el tema de 'Chabelita' ni de Christian porque me cargan con tantas cosas, más mis temas personales, creo que mi cuerpo ya no dio más", dijo la conductora de televisión.