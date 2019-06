Karla Tarazona: hermana de Leonard León le pide disculpas en vivo por ocultar maltratos del cantante (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras escuchar las disculpas que le pidió la hermana de Leonard León por ocultar los maltratos que le propinaba el cantante, Karla Tarazona se quebró en vivo al recordar los difíciles momentos que vivió al lado de su expareja.

"Yo acepto las disculpas de Vanessa, entiendo que ella también ha pasado por situaciones complicadas, yo no le guardo rencor a nadie, no odio tampoco a las personas, pero sí en su momento me pareció injusto que no hablara ni dijera las cosas sabiendo cuál era la situación", expresó la exconductora de televisión.

Asimismo, Karla Tarazona lamentó la situación que actualmente afronta Vanessa León al no tener el apoyo de su madre ni de su familia en la denuncia que le ha entablado al cumbiambero por violencia familiar.

"Lamentablemente a ella le tuvo que pasar todo esto para que entienda, ella no ha pasado cosas buenas, cosas que yo no las puedo contar porque son temas personales y porque respeto mucho a sus hijas", agregó Karla Tarazona.

Por su parte, Vanessa León recordó que tanto ella como su madre fueron testigos de las agresiones físicas y psicológicas que sufrió Karla Tarazona.

"Yo me acuerdo que yo fui la primera en decirle a la mamá de Karla que Leonard le pegaba, pero ella me decía, porque estaba enamorada, 'yo no quiero que mi mamá sepa'", comentó la hermana de Leonard León.