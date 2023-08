Karla Tarazona no se quedó de brazos cruzados y encaró a su compañera Rocío Miranda, quien no acudió al programa “Préndete” debido a que tuvo una presentación junto a la orquesta de Christian Domínguez.

En ese sentido, la conductora decidió entrar entró a las redes sociales de la modelo y no pudo evitar la sorpresa al ver que publicó historias trabajando con el cumbiambero.

Frente a ello, Karla Tarazona no pudo contenerse y manifestó que “se sentía traicionada” por su amiga, luego de haber visto la foto en donde salía junto a su expareja.

“Rocío Miranda eres una traicionera. Esto que acabo de ver en tus redes sociales no te lo voy a perdonar, no te lo voy a pasar (…) Traicionera, eso no se hace Rocío Miranda ¿me puedes explicar qué es esto? (muestra la foto con Christian Domínguez)”, comenzó diciendo Karla.

“Rocío Miranda te pasaste, cuidado te manden tu carta notarial” , añadió la presentadora de Panamericana TV, haciendo referencia al incoveniente que tuvo Kurt Villavicencio ‘Metiche’ con Domínguez.

TE PUEDE INTERESAR