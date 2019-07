Karla Tarazona sobre Leonard León: "Uno no puede ser ave de paso en la vida de los hijos" (VIDEO)

Tras la reciente participación de Leonard León en 'El valor de la verdad', Karla Tarazona habló sobre la relación que mantiene el cumbiambero con sus dos hijos.

La expareja del cantante de cumbia contó que Leonard León se apareció de manera sorpresiva en la actuación por el 'Día del Padre' en el colegio de sus hijos, hecho que causó un daño psicológico a su hijo mayor.

"Para el día del padre fue al colegio y ocurrió un episodio muy delicado con mi hijo mayor, porque yo siempre lo he dicho, uno no puede aparecer así de la nada. Pero voy a proceder de la forma en la que tenga que proceder para proteger la parte emocional de mis hijos", sostuvo Karla Tarazona.

Asimismo, la conductora de televisión aseguró que ella no se sentará en el sillón rojo porque está más preocupada por la estabilidad emocional de sus hijos.

"Se apareció para el festejo del día del padre y después vino el problema de la hermana y otra vez desapareció. Entonces, uno no puede ser ave de paso en la vida de los hijos. O estás o no estás, pero no puedes emocionalmente hacerles daño, porque ese es un daño que él le ha ocasionado a mis hijos", remarcó Karla Tarazona.